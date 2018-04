Vilsandi laevapileti hinnatõus jäi esialgu ära

Saaremaa vallavolikogu otsustas ettevõtlus- ja majanduskomisjoni ettepanekul lükata teisele lugemisele otsuse eelnõud, mis käsitlevad Vilsandi–Papissaare ja Roomassaare–Abruka laevaliinide piletihindu.



Edasilükkamise põhjuseks oli vajadus veel kord ära kuulata kogukonna seisukoht. Ettepaneku tegi muu hulgas ka Lääne-Saare kogukonnakogu, mis arutas küsimust 23. aprillil.

Vilsandi saarevanem Neeme Rand ütles, et vilsandlaste kogukond arutab piletihinna teemat eeloleval laupäeval. “Aga meil on praegu kulu- ja tulupool laual, millest lähtudes ei ole alust hinda tõsta. Ka riigi dotatsioon on selleks aastaks 22 000 eurot ehk 3000 võrra suurem kui mullu. Otsus tundub põhjendamatu,” nentis ta.

Esmajoones vallavalitsuse kavandatav kahekordne hinnatõus Vilsandi liinil, aga laiemalt üldse piletihinna kujunemine tekitas poleemikat läinud nädalal teemat arutanud ettevõtlus- ja majanduskomisjonis. Selgitusi andis sadamate ja väikesaarte spetsialist Tormis Lepik, kes tõdes, et Vilsandi liinil oli viimane hinnatõus aastal 2012. Toonane Kihelkonna vallavalitsus tõstis siis täispileti hinna 3,50 ja sooduspileti hinna 2 euro peale, aga kogukonna survel alandas 2013. aasta veebruaris hindu vastavalt 2,50-le ja 1 eurole.

Värske määruseprojekti järgi tõuseks täispileti hind neljale ja sooduspileti hind kahele eurole.