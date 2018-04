Aulid tulid merelt õliste kõhualustega

Sõrves on käes jälle igakevadine probleem – aulid ei taha enam vees olla. Kui merelinnud aulid aga kaldale tulevad, on neil mingi häda käes, teab Sõrves tegutsev linnuvaatleja Mati Martinson. Paraku on hädaks sedakorda see, et aulide suled on õliseks saanud, lasevad vett läbi ja nõnda tullakse kaldale end puhastama.



Seda, kust õli pärineb, ei võta Martinsoni sõnul kuskilt kinni. “Merelt ta tuleb ja aulide ränne käib,” tõdes ta. Suurt õlireostust Martinsoni sõnul näha pole, aimu saabki sellest vaid tänu lindudele, kes kaldale tulevad, kui neil kõhualune sulestik läbi vettib. “Neile piisab juba väiksest õlikirmest,” tõdes Martinson. Ilmselt on õli merre sattunud laevadelt, sest tavapärane laevaliiklus käib ju ikka Sõrvest mööda.

Teha pole ses osas suurt midagi. Kes lindudest vastu ei pea, heidab hinge, kes suudab end ära puhastada elab edasi, sest praegu on ilmad juba soojad ja külmumise ohtu pole. Lisaks on aulidel sulgimine just algamas. “Sulgivad puhtaks ennast,” tähendas Martinson.

Seni on talle õliseid aule viimastel päeval silma hakanud aga juba paras ports – esimesel päeval 15 ja teisel 17. Samuti olid linnud kaldale end kasima tulnud eile.