Ilmar Torni kunstivõistluse peapreemia Kärt Tiitsonile (GALERII)

Kunstnik Ilmar Torni teise kunstivõistluse peaauhinna pälvis Kärt Tiitson töö eest “Kallite keskel”.





Tüdruk osales ka mullu toimunud esimesel võistlusel ja siis leidis tema töö, mis oli ainsana tehtud söejoonistuse tehnikas, äramärkimist. Tänavu aga tuli juba võit ja auhinnaks Ilmar Torni 1970. aastal valminud graafiline leht “Puhkus mere ääres”.

“Ma käin ise ratsutamas, kassid ja koer on aga minu koduloomad,” selgitas Kärt, miks ta sel aastal just selliste tegelastega pildi joonistas.

Žürii eripreemia pälvis Jette-Mia Arge töö “Plaks” ja Saaremaa vallavalitsuse eriauhinna Jete Krupinši töö “Minu pere”. Võistlusele esitati kokku kaksteist tööd, kõik autorid said tänukirja ja konkursitöid sisaldava trükise.

Võistluse üks käimalükkajatest Sirje Ennok-Torn ütles, et on ühes õega üüratult tänulik Saaremaa rahvale, et võistlus on taas teoks saanud.

“Nii kaua, kui meie jalg tatsub ja suu matsub ja lapsed ikka tahavad joonistada, nii kaua see konkurss läheb kindlasti edasi,” lubas ta ja lisas, et joonistamine on väga tore tegevus, sest see arendab mõttemaailma ja sellest võib hiljem välja kasvada mida iganes.