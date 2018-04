JUHTKIRI: Teine teises koolis

Kõige popim kool tulevaste koolijütside seas on tänavu kahtlemata Kuressaare gümnaasium. Need 36 last, kes “üle jäid”, peavad seetõttu leppima kohaga mujal, mõne teise kooli 1. klassis.

Asi pole ehk nii hull, kui vanema koolieelistus põhines üksnes sellel, et see konkreetne kool meeldis rohkem kui teised. Kehvem on olukord aga nende laste jaoks, kel tuleb kooliteed alustada mujal kui selles koolis, kus käivad nende õed-vennad. Ning kes, selmet õe või vennaga seltsis kooli minna, peavad hommikul sammud hoopis teise kanti seadma.

Linnast väljas elavate perede jaoks võib argipäevase logistika väljamõtlemine olla aga paras pähkel. Kuidas teha nii, et kõik toimiks õlitatult – lapsed jõuaksid õigeks ajaks erinevatesse koolidesse ja vanemad tööle? Harjutamine tegevat meistriks. Iseasi, kui rõõmsad asjaosalised lisandunud ajakulu pärast on.

Tõepoolest, ka mõõtmetelt suurim Kuressaare koolimaja ei ole kummist. See seletus eelistatud koolikohast ilmajäänuid aga ei lohuta.