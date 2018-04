KÕNE IFFILE: Leetrite põdemist mäletan siiani

“Olin väike laps, aga mäletan, kuidas palavik tõusis kõrgele, keha läks üleni täpiliseks,” meenutab saarlasest laulja Ivo Linna leetrite põdemist. “See haigus kestis paar nädalat ja oli igavene jama!”



Minul on lapsepõlves olnud nii leetrid, sarlakid kui ka läkaköha. Leetrid olid tollal väga levinud ning lausa “kohustuslik” lastehaigus, mille pidi läbi põdema.

Mäletan, et tollal tehti meile rõugete vastast vaktsiini ja mingeid kaitsesüstimisi oli veel. Vaktsineerimine – mille üle praegu tohutult vaieldakse – oli siis levinud praktika. Vaktsineerima pidi ja seda tehtigi ning keegi selle kohta siis mingit protesti ei avaldanud.

Praegusel ajal on vaktsineerimisvastaseid aina rohkem. Ma ei halvusta neid inimesi, kes arvavad, et vaktsiine pole vaja, loodus ise reguleerib neid asju ja tervisliku eluviisiga saab haigustest hoiduda. Tehku igaüks nii, nagu õigeks peab.

Mina pean õigeks vaktsineerimist, minu jaoks on see loomulik asi, mis tuleb ära teha. Suhtun vaktsineerimisse nii: kaitsepookimine on ju välja mõeldud selleks, et haigused ei tuleks kallale ega leviks. Me ei tea ju, kus see haigus meid ootab, aga end vaktsineerides on võimalus see ära hoida.

Mina ise olen vaktsineeritud nii gripi kui ka puukentsefaliidi vastu. Puugivaktsiini kordan iga kolme aasta tagant. Eks see puugirohkus sõltu aastatest, aga Muhus olles leian igal aastal enda pealt mõne puugi. Neid võib ju külge saada igalt poolt, ka koduaiast ja isegi talvel. Mulle tundub, et möödunud aasta oli eriti puugirohke. Mul on sõpru, kes on põdenud borrelioosi, aga õnneks sellest tänu ravile jagu saanud. Ma ise pole õnneks kunagi puugihaigusi põdenud, ei borrelioosi ega entsefaliiti. Seega – pigem karta kui kahetseda ja parem vaktsineerida kui sellest loobuda.

Hoida tõved endast eemal vaktsiinide abita, tervislikult elades ja äärmiselt hoolikalt oma toidusedelit jälgides – ma ei tea, kas see meie tänapäevases maailmas võimalik on. Tohutu pühendumusega võib-olla saab, aga see on ilmselt väga raske.