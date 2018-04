26. aprillil möödus 32 aastat inimkonna ajaloo ühest suurimast tehnogeensest katastroofist – avariist Tšornobõli tuumaelektrijaamas. Ehkki praegu on jaama ümber kehtestatud keelutsoon, kus inimesed alaliselt ei ela, käib seal kõigest hoolimata vilgas elutegevus.

ÜLESTUNNISTUS TŠORNOBÕLIS: Stalker Jimmy: “Mu mõistus ja süda on seotud siinsete paikadega!” Der Spiegel kirjutab, et Jimmy on ...