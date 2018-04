NELI ÕPETAJAT: Keda näeme Saaremaa muuseumi vanimal fotol?

Saaremaa muuseumi kogudes leiduv vanim foto on nelja soliidset härrasmeest kujutav ambrotüüp. Ambrotüübid on päevapildistamise aegadest pärinevad klaasile kinnistatud fotojäädvustused, mida Eestis on teada alla 40.

Muuseumi tulmeraamatus oli see registreeritud kui SM-1488 F-3581, “Grupp gümnaasiumi õpetajaid, ...