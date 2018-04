Sihtasutus kujundab Pöide kirikust kontserdipaiga

Pöide Maarja kiriku sihtasutus on võtnud eesmärgiks kujundada pühakojast kõrgetasemeline, peamiselt vaimuliku muusika esitamiseks mõeldud kontserdisaal.



Sihtasutuse juhatuse liige, ligi kolmkümmend aastat Pöide külas suvekodu omanud kunstiajaloolane Anne Untera ütles Saarte Häälele, et viimastel aastatel on kirikus jõutud palju teha. Kopituse lõhn ja hämarus hakkab kaduma, uksed-aknad-luugid on korras, aga asi on ikka veel väga pooleli. “Ei ole elektrit, valgustust, küttest rääkimata,” nentis ta.

Möödunud aastal otsustati, et taastamistööde kõrval tuleks jõuda sinnamaale, et kirikus toimuks igal aastal ka mõni tipp­üritus. “Akustika on seal väga hea, kuna pole ei tekstiili ega puitu, ainult kivi,” märkis Untera. “Igal suvel võiks seal teha kõrge tasemega kontserdi ja kujundada kirikust Ida-Saaremaa kontserdipaiga, nagu Kuressaares on Laurentiuse kirik või ooperipäevade ooperimaja.”

Pöide jääks sealjuures vaimuliku muusika esitamise paigaks, kuna tegemist on tegutseva kirikuga. Juba sel suvel, 14. juulil esinebki Pöidel ansambel Hortus Musicus kontserdiga “Muusika Neitsi Maarjale. Helitööd renessansi- ja barokkajast”.

Untera ütles, et kontserdipaigana vajab kirik kindlasti elektrit, aga ka sisustust külastajatele. “Istmed on seal praegu täiesti juhuslikud, kõige primitiivsemad talupingid,” tõdes ta.