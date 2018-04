ÜLESKUTSE: Al Anon pakub tuge

Tegevalkohoolikud on inimesed, kes joovad – mitte kellegi teise pärast, vaid sellepärast, et nad on alkohoolikud.



Ükskõik mida lähedased teevad, ei saa nad seda asjaolu muuta – ei süütunde, karjumise, anumise, tähelepanu mujale juhtimise, raha või pudelite või võtmete peitmise, valetamise, ähvardamise ega põhjendamisega.

Pole kerge vaadata, kuidas keegi, keda me armastame, edasi joob, aga me ei saa teha midagi ta peatamiseks. Kui saame aru, kui juhitamatuks on muutunud meie oma elu, suudame me tunnistada, et oleme jõuetud selle haiguse ees. Siis saame me alustada oma elu paremaks muutmist.

Tänavu jaanuaris hakkas Kuressaares koos käima Al Anoni rühm – sõltuvushäiretega inimeste lähedaste sõpruskond. See on just neile, kes kannatavad lähedase inimese häire all ning tunnevad muret, surutust ega leia olukorrast väljapääsu.

Al Anon loodi alkohoolikute lähedaste vastastikuse toetuse jagamiseks Ameerika Ühendriikides juba 1948. aastal. Eesti esimene Al Anoni koosolek toimus 1993. aasta 8. oktoobril.

Al Anonis käijad on saanud teada, et paljusid inimesi vaevab samasugune süü-, üksilduse ja lootusetuse tunne nagu neidki. Al Anonis usutakse, et sõltuvused on perehaigus ja suhtumise muutmine võib aidata kaasa tervenemisele.

Rühma koosolekutel jagame oma kogemusi, jõudu ja lootust, et suuta lahendada ühiseid muresid ja probleeme.

Rühma võib tulla igaüks, kes kannatab või on kannatanud sellepärast, et lähedane inimene joob või on sõltuvuses mõnest teisest keemilisest ainest või ei tule toime lähedase nutisõltuvuse või mõne muu sõltuvushäirega.

Al Anoni liikmelisusega ei kaasne mingeid tasusid ega makse. Oleme tänu oma annetustele majanduslikult iseseisev ühendus.

Al Anoni Saaremaa ja Kuressaare rühm käib koos kolmapäeviti kell 18.30 Kauba tn 5 keldrikorrusel. Rühmale saab kirjutada meiliaadressil alanonkuressaare@gmail.com.

Kodulehe leiab aadressilt https://alanoneesti.wordpress.com.

Al Anoni Kuressaare rühm