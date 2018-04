Saaremaa vallavalitsus kinnitas, et on esitanud taas taotluse, et saada raha Abaja sadama ehitamiseks MTÜ-lt Saarte Kalandus. Eelmisest voorust Kihelkonna valla esitatud projekt raha ei saanud.



Saarte Kalanduse tegevjuht Heino Vipp ütles, et kalasadamate uuendamise raha soovib saada kolm projekti, kogusummas 422 660 eurot.

Kokku soovitakse meetmest selles voorus erinevateks tegevusteks toetusi saada 1 099 080 eurot.

Vipp lisas, et tegemist on esialgse summaga ja see võib pärast tehnilist kontrolli muutuda.

Abaja sadam on kujunenud uues vallavolikogus üheks suuremaks vaidlusobjektiks, kuna on kahtlus, et sadama ehituseks sõlmitud lepingul ei olnud rahalist katet. Samuti peetakse sadamaehitusplaane liialt suurejoonelisteks ja kulukateks.