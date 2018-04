Vald ostab loomade turvakodu teenust 35 000 euro eest

Saaremaa vallavalitsus sõlmis MTÜ-ga Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu aastase töövõtulepingu, mille rahaline maht on kuni 35 000 eurot.



“Seda, kas see summa on meie jaoks piisav, ma praegu prognoosida ei oska, kuna olukord on uus nii meie kui ka valla jaoks,” ütles MTÜ juhatuse liige Edit Annusver. “Varem oli meil leping vaid Kuressaare linnaga, valdadega käis asjaajamine juhtumipõhiselt.”

Annusver tõdes, et paljude endiste omavalitsuste eelarves ei olnud loomade jaoks üldse raha ette nähtud. “Osas valdades jällegi olid need summad nii minimaalsed, et lausa naeruväärne,” lausus Annusver. “Endine Lääne-Saare vald oli põhimõtteliselt ainus, kes asja tõsiselt võttis, ent ka nende eelarve ei olnud valla suurust arvesse võttes piisav.”

Annusveri sõnul otsis MTÜ seetõttu ka ise võimalusi kampaaniate raames oma tegevuseks vajalikke vahendeid hankida. “Meid aitas Eesti loomakaitse selts, aitas ka maaeluministeerium mulluse kampaania raames, mida viisid läbi Nurru Ometi ja Kerttu Jukkum, saime abi loomade steriliseerimiseks ja kastreerimiseks,” loetles Annusver. Suurem osa MTÜ kasutatavast rahast tuleb annetustest.

Annusveri sõnul seab ühenduse tegevusele piirid ruumikitsikus ning ka see, et koertega tegelemiseks pole erilisi võimalusi. Tema sõnul tegutseb turvakodu “vastavalt oma võimalustele ja veidi üle selle”. “Poegade hooaeg on alanud, üksikud uitajad ja viga saanud kassid ei kao kusagile ning maapiirkondades on jätkuvalt kolooniad, mis jäävad toitjate surma korral naabritele pinnuks silma,” rääkis Edit Annusver.