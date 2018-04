Varese sadama tuulikule tõmmati pidurit

Saaremaa vallavolikogu ehitus- ja keskkonnakomisjon võttis seisukoha, et Varese sadama detailplaneeringut menetletakse edasi ilma tuulegeneraatorita.



Komisjoniga samal nõul on ka Saaremaa vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakond: “Kuna detailplaneering ei vasta Mustjala valla külade üldplaneeringule ning ei arvesta kohalike elanike huvidega, ei tohiks seda sellisel kujul vastu võtta. Osakond toetab detailplaneeringu vastuvõtmist ilma tuulikuta.”

Saaremaa vallavalitsuse meediaspetsialist Merike Pitk ütles, et komisjoni seisukoht ei lähe volikokku otsustamiseks edasi. Vallavalitsus ootab hetkel Varese sadama detailplaneeringu küsimuses keskkonnaameti seisukohta, mille andmiseks on aega 28. aprillini.

Saarte Hääle veergudel on korduvalt kajastamist leidnud tõsiasi, et Pahapilli küla elanikud ei soovi sadamasse tuulikut. Vallavolikogu komisjoni seisukoha valguses ütles Pahapilli elanik Tiit Vimberg Saarte Häälele, et mõistagi hingatakse nüüd rahulikumalt. “Loodame, et eesmärk – tuuliku mitteehitamine – on saavutatud. Sellegipoolest jälgime tähelepanelikult ka kogu selle ülejäänud detailplaneeringuosa menetlemist,” lisas ta.

Külaelanikud ei ole iseenesest vastu sadama kordategemisele, kuid peavad küsitavaks, kas seda on tarvis teha nii suures mahus. Probleeme on tekitanud näiteks see, et sadamas toimuva kai ehitamise käigus on raskeveokid lõhkunud osa külateest.

Varese sadama arendajalt Harry Raudverelt Saarte Häälel eile kommentaari saada ei õnnestunud.