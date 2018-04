Ott Tänak läheb ralli viimasele päevale vastu võimsa liidrina

Ott Tänak (Toyota) teenis Argentina ralli eelviimasel päeval viis katsevõitu ning lõpetas päeva ülikindla liidrina, kirjutab Delfi.ee. Teisel kohal sõitev Thierry Neuville jääb eestlasest maha 46,5 sekundiga, Dani Sordo juba rohkem kui minutiga.

Tänak lubas laupäeval konkurentidel parimat aega näidata vaid päeva lühimal, 6-kilomeetrisel katsel, mille võitis Neuville ja viimasel, 40-kilomeetrisel katsel, kus näitas võimu Sordo.

Kui saarlaselt lõunapausil hooldusalas küsiti, kuidas ta sel rallil nii vägevat kiirust on suutnud näidata, vastas ta: “Auto sõidab nii, nagu ma tahan. See on suur muutus ja annab palju enesekindlust. Ei saa öelda, et me Mehhikos ja Korsikal palju aeglasemad oleksime olnud. Oleme nüüd lihtsalt lähemal sellele, kus me tahame olla. Jätkame surumist ja loodame, et ülejäänud hooaeg läheb samamoodi edasi.”

Päeva eelviimast katset võites tõdes Tänak, et ei tegelegi enam niivõrd “surumisega”, vaid “läheb lihtsalt vooluga kaasa” ja naudib rallit. 40-kilomeetrise katse teisel läbimise lõpus tunnistas ta, et tal oli probleeme piduriõli ja roolivõimuga, mistõttu pidi ta piirduma neljanda ajaga.