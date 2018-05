EAS toetab WOW! keskust 1,9 miljoni euroga

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas rahuldada põhitaotlused ning toetada rahvusvaheliste pereturismi atraktsioonide toetusmeetmest teiste projektide hulgas ka WOW! keskust Kuressaares.



WOW! keskuse märksõna on maailma illusoorsus. llusioone loovad eksponaadid – võimalus on kõndida vihmas märjaks saamata, ronida tühjuses, olla vee all.

Planetaarium-sündmustesaalis saab olema 4D-kino, võimalus korraldada seminare, kontserte, eriprogramme kuni 60 inimesele. “Igas atraktsiooni kontseptsiooni elemendis alates arhitektuursest lahendusest, ekspositsioonist kuni külastajateekonna disainini taotletakse eristumist, kõrget kvaliteeti, ootuste ületamist ning üllatamist – kokkuvõttes vau-efekti,” selgitas arendaja Tullio Liblik.

Keskus plaanitakse avada 2020. aasta mais. Pereturismi atraktsioonide toetusmeedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.