Karja näitering alustab etendusega mõisa vaimust

Täpselt nädala pärast, 9. mail esietendub Karja mõisamajas hiljuti loodud Karja näiteringi esimene lavatükk, Janno Puusepa "Karja mõisa vaim".





Leisi ja Karja kandis pole siiani ametlikku näitetruppi olnudki. Seltside tasemel on tehtud küll estraaditükke ja lihtsamaid asju. Osa uues näitetrupis kaasa löövatest inimestest on varem osalenud ka Karja lugemistoa väiksemates etteastetes.

Lavastaja Krista Kütt nentis, et Puusepa lood ei ole väga rasked, samas on neis midagi, mis paljusid kõnetab. Kõnealuse tüki tellis näitekirjanikult Pajusi mõis. Autor saatis selle ka Salme vallateatri hingele Maire Sillaveele. “Tema seda lugu Karja näiteseltsile soovitaski ja just seoses mõisamajaga. Siis hakkasid asjad hargnema,” rääkis Kütt.

Lugu on paljuski seotud nende inimestega, kes tükis mängivad. Peaosaline Jaak Oks, kes kehastab mõisa vaimu, on ise sellessamas mõisamajas sündinud. Luule Nõukas mängib aga Juuli tegelaskuju, kelle nimeline on omal ajal Karja mõisas majahoidja olnud.

Lavaloost rääkides – mõisa ostavad ära noored linnainimesed ja seejärel hakkab juhtuma igasuguseid asju. Kellega nad kohtuvad ja kuidas koos edasi hakkama saavad, seda peab publik ise vaatama tulema.

Kütt tõdes, et autori algse variandiga võrreldes on näidendit Karja trupi jaoks üsna tublisti kohandatud ja keskendutud ühele liinile ning teemale. “See on kohandatud Karja mõisa vaimule ja jäetud kõrvale teised nüansid. Ja kuna trupp on ikka esimest korda koos, ei julgenud ma kahetunnist tükki lavale tuua,” rääkis ta, lisades, et tunniajane versioon on praegu just paras.

Kütt rõõmustas, et vastse näiteringi esimeses tükis löövad lisaks eakamatele kaasa ka kohalikud noored.

Laval on seitse näitlejat, neist kaks üheksanda klassi õpilased. “Ma ei pisendaks kuidagi ka Igor Raadeli, Silvar Mehiku ja Lii Mägi rolli, kes ihu ja hingega etenduse valmimise juures on olnud,” sõnas Kütt.

Etenduse ruum Karja mõisamajas mahutab pealtvaatajatena kuuskümmend inimest. Kes esietendusele tulla ei saa, võib teatrikülastuse planeerida ka pühapäevaks, 13. maiks, mil vaimulugu sealsamas taas mängitakse.