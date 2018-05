Nädala pärast tähistab pereettevõte Karja Pagar juba oma 25. sünnipäeva.





Perefirma meenutab, et vene ajal sai Karja mõisast näidis­sovhoosi keskus ja seal sai tööd ka Karja Pagari toona veel tulevane asutaja, kohalik mees Aivo Kanemägi. 1993. aastal lähenes sovhoosi tegevus lõpule ning nii tuli Aivol töötada kahel kohal – hoida veel sovhoosi asju joonel ja ühtlasi valmistada ette oma ettevõtet ehk pagariäri.

“Tagantjärele vaadatuna oli tegemist kindlasti noorusjulgusega – tahe oli midagi suurt ise ära teha ja millal siis veel riskida,” rääkis Aivo Kanemägi.

Alguses rohkem saiameistrid



Pangast laenu toona ei saanud, mistap tuli Ladale hääled sisse ajada, mandrile sõita ja sugulased-tuttavad läbi käia, et laenu küsida. Teiseks polnud ka toorainet ega ehitusmaterjale, aga kõik sai ikkagi tehtud ning algas küpsetamine.

Öösel küpsetas Aivo koos partneriga leiba ja saia ning päeval käis mandril toorainet kokku ostmas – Salutaguselt pär­mi, Viljandist margariini, Tamsalust jahu, Tallinnast muud peenemat kraami (maitseained, rosinad jms). Mune sai Saaremaalt.

Kõige suurem muutus saabus esimese suve lõpul, kui Saaremaa tarbijate ühistu võttis Karja Pagari toodangu müüki ja neile avanes Saaremaa turg. 1998. aastast hakkas kaup ka mandrile jõudma. Esimese hooga kohe Stockmanni.

“Helistasin igaks juhuks Stockmanni ette, et oleme see ja see ja et tuleme Tallinna. Öeldi, et ärge pikka juttu ajage – võtke tooted kaasa ja tulge Tallinna!“ meenutas Aivo. Stockmannile Karja Pagari tooted meeldisid ning sealses sortimendis on need siiani.

Sõna hakkas Kanemägi sõnul linna peal levima ja siis hakkasid ka teised ketid huvi tundma, kas nemad saaksid ka seda head leiba müüa. Tänapäeval seda enam naljalt ei juhtuks, sest turg on praegu täis ja konkurents väga tihe, arvas ta.

Kanemägi sõnul küpsetatigi algusaegadel rohkem saia – kolm-nelisada pätsi saia ja sadakond leiba –, kogused olid väikesed. Aastatega on suurenenud nii sortiment kui ka tootmismaht. “Nüüdseks oleme arenenud leivameistriteks – rukkileiva osakaal on toodangust üle 80%,” tunnistas ta. Pereettevõttes tehakse siiani käsitööna koguseliselt keskmiselt paar tonni leiba-saia ööpäevas.

Enne vormileibade populaarseks muutumist oli menukaim põrandaleib Saarlase leib, mida ei jõutud nii palju küpsetadagi, kui oli nõudlus. “Pärast seda on olnud meie klassikalised vormileivad – rukkileib, rukki-seemneleib ja porgandileib,” märkis ta.

Viimati osutus väga menukaks ka Peakoka peedileib, mille Karja Pagariäri töötas välja ühes GOSPA peakoka Alar Aksaluga ja võttis näidisena toidumessile kaasa, et saada tagasisidet, mida tarbijad arvavad. “Leivaootus oli kasvanud selle letile jõudmiseks nii suureks, et alguses oli nõudlus suurem kui pakkumine – ei jõudnud kohe tootmisega järele,” muheles Kanemägi.

Karja Pagar on siiamaani tubli ja tegus pereettevõte, mille omanikud on abielupaar Aivo ja Malle Kanemägi. Käed on tihtilugu n-ö jahused mõlemal, sest probleemide lahendamist jagub igasse päeva.

Näiteks kui öises vahetuses läheb kell 3 ahi katki, tõttab Aivo ahju parandama ning Malle hoolitseb selle eest, et palgad ja arved saaksid alati makstud.

Lapsed tööstuses üles kasvanud



Ka Aivo ja Malle lapsed on käe valgeks saanud – poeg Juhan on aidanud tainast teha ja müüki juhtida, tütar Maali on käinud suviti abis viilutamas ja olnud Tallinnas degustaator, vanem poeg Ahti on teinud pagaritööd ning aidanud koos kolmanda poja Mihkliga leivad autoga kohale viia.

Leib valmib praegugi tänu sellele õigeaegselt, et pagariäris töötavad niivõrd tublid kohalikud inimesed, kes seda rasket tööd teevad. Karja Pagaris on tööl veidi alla neljakümne töötaja ning paljud neist on siin töötanud pikka aega – osa suisa 20–24 aastat. “Sügav kummardus ja tänu neile iga päev. Ning loomulikult ka tänu meie sama kirglikele fännidele, nagu me ise!” kiitis Aivo Kanemägi.

Juubelileiva konkurss

Seoses juubeliga kuulutas Karja Pagar maikuuks välja juubelileiva konkursi, et sügisel uue ja väärika leivaga turule tulla. Ideid, milliseid häid maitseid lisada Karja Pagari rukkileiva klassikalisele põhjale, võivad pakkuda kõik. Ideid oodatakse alates 8. maist sotsiaalmeedias ja e-meilile info@karjapagar.ee. “Oleme põnevil,” kinnitas Aivo Kanemägi. “Meie soov on jääda stabiilseks nišiettevõtteks ning olla oma fännide jaoks ikka olemas.”