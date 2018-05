Muuseum istus pommi otsas

Sõrve militaarmuuseumi külje alt maapõuest tuli välja sedavõrd suur kogus lõhkekehi, et ühekorraga neid hävitada ei saanudki.



Sõrve militaarmuuseumi konsultandi Tõnu Veldre sõnul kaevasid demineerijad muuseumi õuest välja 31 suurekaliibrilist miini. Tööd jätkati laupäeval, ent palju tol päeval “saaki” lisandus, ta ei teadnud.

Varem on samast Veldre sõnul leitud 12 miini ja õuest lisaks kaks 305 mm mürsku. “Nii et pommi otsas istusime jah,” tunnistas ta, lisades, et 305 mm mürsk kaalub 450 kilo. “Ühtlasi kaevati välja kümmekond kivistunud tsemenditünni Esimese maailmasõja ajast. Neist saab parklasse kenad istepingid.”

Päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik kinnitas, et eelmise reede õhtul ja laupäeval leiti Sääre külas militaarmuuseumi lähedusest tõesti esimesel päeval 33 ja teisel päeval neli 120 mm miinipildujamiini. Miiniskoor oli seega kokku 37.

Veel leiti otsingualalt neli reaktiivgranaati ja kaks soomukivastast mürsku ning üks käsigranaat. Kiik rääkis, et alguses märkas paari leidu kohalik elanik, kuid neid hakkas maa seest järjest rohkem välja tulema. Nõnda tegid demineerijad põhjalikku tööd metalliotsijatega ning neile oli pinnase eemaldamisel abiks ka väike ekskavaator.

Lõhkekehad viidi tema kinnitusel lõhkamiskohta ja ladustati. Seda põhjusel, et leitud kogus oli tavapärasest suurem. “Korraga seda hävitada ei saa ning seda tehakse järjepanu või koondatakse hävitustöödeks eraldi meeskond.”

Veldre rõhutas, et muuseumi külastamine on ohutu, kui maad ei kaeva ja lõket ei tee.