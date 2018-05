Nädalavahetusel sõidetud autoralli MM-sarja Argentina etapil võitsid Toyota WRC-ga kihutavad Ott Tänak ja Martin Järveoja 18 kiiruskatsest koguni 10.





Nõnda jõudsid nad kolmandat korda etapivõiduni, kui Thierry Neuville’i edestati lõpuks 37,7 ja Dani Sordot 1.15,7-ga.

“See on minu jaoks väga eriline võit,” rääkis Toyotaga Argentinas esimese rallivõidu saanud Ott Tänak. “Me kohanesime autoga väga kiirelt ja praegu ta juba meeldib mulle. See on andnud mulle suure enesekindluse ja on meeldiv näha, kui palju meeskond mind toetab.”

Karjääri kolmanda etapivõiduni jõudnud Ott Tänak lisas, et sellisel rallil esimest korda domineerida on meeldiv, kuid kindlasti ei olnud see lihtne.

“Võistluse algul ma surusin väga palju,” lausus ta. “Aga mida rohkem edu kasvas, seda paremini sai võistlust kontrollida ja viimasel päeval panustasime edu kindlustamisse. Aga me oleme ikkagi veel hooaja varases staadiumis ja seepärast vajame nüüd samasugust minekut ka järgnevatel rallidel.”

Tiimijuht Tommi Mäkinen ütles, et see on kogu meeskonna jaoks fantastiline tulemus. “Ott oli läbi kogu nädala väga tugev,” märkis ta.

“Muidugi võttis ta lõpus rahulikumalt, aga need katsed olid keerulised ja polnud mõtet riskida, seepärast on tegu fantastilise võiduga. Kõik nägid, et meie auto on keerulistes oludes konkurentsivõimeline, ja nüüd loodame, et jätkame samas suunas.”

Kokkuvõttes: 1. Sebastien Ogier 100; 2. Thierry Neuville 90; 3. Ott Tänak 72; 4. Andreas Mikkelsen 54; 5. Dani Sordo 45; 6. Kris Meeke 43; 7. Esapekka Lappi 40; 8. Jari-Matti Latvala 31; 9. Elfyn Evans 26; 10. Craig Breen 20 punkti.