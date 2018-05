Viimastel nädalatel on Saaremaa mesinikke tabanud mesitarude varguste laine. Nädala algul oli asjatundjast päti käe läbi oma varast ilma jäänud kuus mesinikku.





Kokku on Saaremaal viimaste nädalate jooksul toimunud viis tarude vargust. Tarusid on varastatud Lümanda külast, Väike-Pahila külast ja Püha-Kõnnu külast. Nädalavahetusel lisandusid Kahtla ja Metsaküla vargused. Kokku on varastatud üksteist mesilastaru.

Mesinik Ergo Oolup selgitas, et kevadeti on mesilasperesid kõige kallim ja parem soetada. Nimelt annavad ületalve peetud pered samal aastal saaki. Tavaliselt ostetakse peresid suvel, kuid siis tuleb neid ise üle talve pidada ja saaki saab alles järgmisel aastal. Oolupi sõnul on praegu mesilasperede hinnad vahemikus 150–250 eurot. Lisaks taru maksumus. Varas peab mesinike sõnul olema asjatundja, kes oskab mesilastega käituda. Seda näeb varguspaikadel.

Näiteks on välja valitud suuremad pered, milleks on vaja taru avada ja seal sees olevate raamide peal oleva pere suurust hinnata. Asjatundlikkusest annab aimu seegi, et vargal on mesinikule omane käitumismuster, mille tunnevad ära vaid teised mesinikud.

Mesinik Gea Kuuder, kes jäi paar nädalat tagasi ilma kahest tarust, kinnitas Oolupi sõnu. “See ei saa võhik olla,” oli ta veendunud. Kuuder sai mesilasperede ja varustuse vargusega kahju 860 eurot. Tema sõnul viidi ära just parimad pered. Mesinik Taavi Väli kinnitas, et ka tema kaotas kõige suuremad pered.

Lihtsaks teeb varga elu ka see, et mesitarude asukohad on avalikult kättesaadaval kaardil näha. Oolupi sõnul on kaardi otstarve koostöö põllumeestega, kuid praegu osutab see mesinikele karuteene. Pätt on vargile minekuks valinud just sellised elamutest kaugemal paiknevad mesilad. Taavi Väli ütles, et temal on just selline eemal kadakate vahel asuv mesila, mida riisumas käidi. “Varas on oma ala nii mööda Saaremaad laiali tõmmanud, et pole kuskilt kinni võtta,” märkis Väli, lisades, et vargusi on olnud pea igas Saaremaa otsas. Gea Kuuder arutles, et ei ole kunagi osanud mõelda selle peale, kust tema ostetud pered pärinevad. Müüjad on ju asjatundjad ja usaldusväärsed. Keegi ei oskaks kahtlustadagi, et müüki pandud pered võivad olla varastatud. Kuuder peab seega võimalikuks, et varastatud peresid võidakse müügiks pakkuda. Taavi Väli arvas, et samas võib mesilasperesid varastada ka inimene, kelle mesilased on talvel surnud. Tarud on alles ja nii võetaksegi varastatud tarudest raamid ja pannakse oma tarudesse. Korpused aga põletatakse. Samas on varastatud mesilasperesid võimalik ka ära tunda, sest mesilasemad on märgistatud.

Kõik lehega rääkinud mesinikud palusid inimestel silmad lahti hoida: kas on märgata kahtlast liikumist teadaolevate mesilate juures või on äkki kuskile metsa tekkinud mõni uus mesila. Abi palub ka politsei. “Kui nähakse võõraid inimesi oma või naabri maal liikumas, siis tuleks meelde jätta võimalikult palju detaile nende kohta ja need kohe politseile edastada,” ütles politsei juhtiv-

uurija Ahti Lepp. Ergo Oolup kinnitas, et varas varastatud peredest rõõmu tunda ei saa. “Varastatud mesi on kibe ja soolane,” kinnitas ta.