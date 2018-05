Tarmo Tederi uued jutud kiikavad ahistamise tagatuppa

Reedel oli lugejail võimalus kohtuda Kuressaare Rahva Raamatus Tarmo Tederiga, kellel äsja ilmus uus teos “Ahistuse jutud”.





Seksimaiaste inimeste kurvastuseks teatas saarlasest kirjamees kohe, et seksuaalsusega on uues raamatus pistmist minimaalselt. “Ahistus ei ole siin seksuaalset laadi, vaid need on eelkõige psüühilise, vaimu ja südame ahistamise asjad,” selgitas ta.

Jutud, mille ideed olid autoril juba aastaid peas olnud, kirjutas ta pärast oma “letopisi”“ (romaani “Kuuskümmend aastat hiljem” mullu ilmunud esimese köite) valmimist möödunud aasta kevadest sügiseni.

Osa lugusid on varem ilmunud ajakirjas Looming, kuid kaks kolmandikku raamatu mahust näeb trükivalgust esimest korda.