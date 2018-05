Taxifyl üle maailma kümme miljonit klienti

Saarlaste loodud Taxify sõidujagamisplatvormil on üle maailma 10 miljonit klienti, platvormi kasutab 500 000 autojuhti.



Ettevõte tegutseb täna rohkem kui 20 riigis, aga keskendub Euroopale ja Aafrikale, vahendas Forte. Taxify alustas tänavu tegevust ka mitmetes Austraalia ja Mehhiko linnades.

“Taxify on üsna erandlik, olles ainuke Euroopa ettevõtte, kes konkureerib globaalselt sõidujagamise valdkonnas suurte tegijatega USA-st ja Aasiast. Lisaks oleme näidanud, et kapitalimahukas valdkonnas, kus miljardikahjumid ei ole haruldased, on võimalik ka efektiivselt toimetada. Meie tugevused on olnud kohaliku turu mõistmine ja tark ressursikasutus. Viimase poole aasta jooksul on Taxify kasutajate arv üle maailma kahekordistunud,” ütles Taxify tegevjuht ja kaasasutaja Markus Villig (fotol).

Möödunud poole aasta jooksul laienes Taxify nii Lääne-Euroopas (Pariis, Lissabon, Lyon) kui ka Ida-Euroopas (Krakow, Kosice). Ettevõte plaanib jätkuvalt alustada teenuse pakkumist Londonis ja on esitanud sealsele transpordiametile vastava litsentsitaotluse.