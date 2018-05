Saaremaa vallavalitsus tegi Eesti Pakendiringlus OÜ-le ettekirjutus-hoiatuse pakendimahutite ületäitumise pärast mitmes külas.



Eesti Pakendiringlusel on mahuteid muu hulgas Tõnijal, Kõrkveres, Pöides, Audlas ja Laimjalas. Aprilli teises pooles tuvastati neis kohtades kolmel päeval mahutite ületäitumine. Samuti laekus vallavalitsusele info, et endise Pöide valla Puka külas asuv pakendikonteiner on ilmselt olnud pikka aega tühjendamata, mille tulemusena on see ületäitunud ja toonud kaasa ümbruskonna reostamise.

Vaatamata korduvatele pöördumistele olid konteinerid Tõnijal, Kõrkveres ja Puka külas kuu viimastel päevadel ikka veel tühjendamata. Seetõttu tegi vald pakendiettevõttele ettekirjutuse need hiljemalt 2. maiks tühjendada ja hoiatas, et võib vastasel korral määrata firmale sunniraha 3000 eurot.

Eesti Pakendiringluse tegevjuht Alder Harkmann ütles Saarte Häälele, et probleemi tekitas pakendipunktide ümberpaigutusega kaasnenud väike segadus. “Praeguseks peaksid need pakendipunktid juba tühjendatud olema,” sõnas ta.