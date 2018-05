Saaremaa vallal on 2018. aastal plaanis teha üle 30 hanke. Kuna vald sai endale ka mõned senised riigi ülesanded, tuli üle ka ühistranspordi korraldamine järgmiseks kümneks aastaks, mille maksumus on 18 miljonit eurot.



Suurimate hangetena on veel kirjas praeguseks juba läbiviidud kesklinna uuendamise ja Pargi lasteaia hange, mis küünivad üle 3 miljoni euro. Täpselt miljonisse mahub kruusateede remondi ja mustkatte ehituse hange. Korraldatakse ka hange vallavalitsusele kontoritarvete ostmiseks, mille maht on 35 000 eurot.

Kokku tuleb hankeid rohkem kui 30 miljoni euro eest.