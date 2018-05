Sel nädalal sai Saaremaal kinnituse veel kaks leetrijuhtu – nakkuse said algkooli-ealine tüdruk ja üle 30-aastane mees. Kumbki haigestumine pole seotud reisimisega. Kokku on aasta algusest Saaremaal laboratoorse kinnituse leidnud 8 haigusjuhtu.



Kuna leetriviirused levivad kergesti ja kiiresti, on tõenäoline, et aprillis haigestunud inimesed nakatusid sama seni tuvastamata nakkusallikaga kokku puutudes. Uuring nakkusallika tuvastamiseks jätkub.