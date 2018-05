Orissaare võrgutootja palub bussiliini jätkamist

Kalavõrke ja võrgunööre tootev OÜ Viitanet palub bussiliiniga jätkata ka suvel, et Pöide ja Tornimäe inimesed saaksid Orissaares tööl käia.



Liini nr 5802 marsruudiga Orissaare–Pöide–Tornimäe–Orissaare on kavas käigus hoida kooliaasta lõpuni.

“Väga oleks vaja, et liin jätkaks toimimist ka suvel,” kirjutas OÜ Viitanet personalijuht Mariina Kaal vallavalitsuse transpordinõunikule Karl Tiitsonile.

Kaalu sõnul käivad paljud Pöide ja Tornimäe kandis elavad inimesed Orissaares tööl ning bussi väljumine Orissaarest kell 17.30 on enamasti sobiv kellaaeg töölt koju sõiduks.

“Liini lõpetamine tekitab probleeme nii inimestele kui ka tööandjatele,” tõdes Kaal, kelle sõnul sõidab Viitaneti 31 töötajast selle bussiga neli inimest.

“Kui buss suvel ei sõida, peavad inimesed hakkama oma asju ümber korraldama, sest kuidagi on ju vaja tööle ja pärast taas koju pääseda,” rääkis Kaal. “Näiteks üks meie inimene käib tööl jalgrattaga, kuigi võimalusel sõidaks ta muidugi bussiga. See liin on iga kevad suletud ning kui oleme vahel maavalitsusele kirjutanud, et buss sõidaks ka suvel, oleme saanud viisaka vastuse, et kahjuks ei ole see võimalik.”

Kaal lisas, et kindlasti tegutseb Orissaares teisigi tööandjaid, kelle töötajad selle liini bussiga sõidavad.

“Tegemist ongi talvise liiniga, kus buss sõidab 1. septembrist kuni juuni esimeste nädalateni ning suveperioodil ei sõida,” ütles vallavalitsuse transpordinõunik Karl Tiitson Saarte Häälele, lisades, et buss hakkab pärast suvist pausi taas sõitma 1. septembrist.

Saarte Hääle küsimusele, kas vallavalitsus tuleb OÜ Viitanet palvele vastu, vastas Tiitson: “Kuna taotlus alles esitati, ei ole meil praegu veel võimalik vastata, kas saame selle rahuldada või mitte.”

Tänavu jaanuarist aprilli lõpuni tehti liinil nr 5802 kokku 84 reisi, reisijate arv oli nelja kuu peale 582. Keskmine reisijate arv ühel sõidukorral oli aga seitse inimest.