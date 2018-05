PILTUUDIS: Kaks aastat küpsenud idee sai teoks

Kolmapäeva ennelõunal oli Kuressaare Ristiku tänava lasteaia hoovis sagimist tavapärasest rohkem. Lisaks mängimisele said vanemate rühmade lapsed ka tööd teha.





“Meil on täna talgupäev. Lapsed koos õpetajate ja lastevanematega istutavad sireleid. See vahva idee on kaks aastat küpsenud. Nüüd ütles õpetaja Valentina Vares, et teeme selle siis ära,” rääkis direktor Monika Talistu, kes ka ise kolmapäeval näpud mullaseks tegi.

Istikuid soetasid lapsevanemad. Need pandi kasvama Tehnika tänava poolsesse külge. Oskar Ormus ja Raiko Trei Kiilikeste rühmast olid mõlemad väga rõõmsad, et said oma lasteaia heaks midagi kasulikku ära teha. Ja huvitav-huvitav, poisid puistasid istikute jaoks kaevatud aukudesse munakoori, öeldes, et need on puudele väetiseks.

Monika Talistu sõnul pandi kasvama üle viiekümne sireliistiku. “Lastele õpetab see loodushoidu ja hoolivust. Eesti Vabariigi juubeliks anname oma panuse. Lapsed on meil väga tublid talgulised,” tundis Talistu heameelt.