Nädalavahetusel Riias toimunud rahvusvahelisel tantsuvõistlusel Best Show 2018 võitis tantsuklubi Semiir täiskasvanute rühm kolm auhinda.





Võidukad oldi täiskasvanute kategoorias urban-stiilis, millele lisandus kogu täiskasvanute kategooria grand prix ja kõige tipuks veel kategooriate ülene auhind grand prix open.

Riias osalesid klubid Balti riikidest, Poolast, Ukrainast, Soomest. “See võistlus näitab meie praegust taset meie piirkonnas. Vastasteks olid hästi tugevad tiimid, aga žüriile meeldisime meie kõige rohkem,” rääkis tantsuklubi juhendaja Semy Morgun.

Võidukas kava kannab nime “BS180”, mis on lühend tantsumuusikaks miksitud lugude nimedest. Morguni sõnul ei koosne tantsukava mitte ainult koreograafiast, väga oluline osa on ka muusikal. “Kõik on tiimitöö. Meie trump on alati olnud väga hästi kokkumiksitud muusika. See on nagu üks tervik ja oluline osa võidust,” selgitas ta.

Morgun märkis, et värske tunnustus on klubi jaoks väga oluline, kuna tähistab kümneaastase töö tulemusrikkaid vilju. “Me oleme tegelenud uue põlvkonna kasvatamisega, suuri saavutusi ei ole meil ammu olnud. Aga see grupp on jõudnud tasemele, kus hakkavad võidud tulema. See on suure töö tulemus,” rääkis ta ja lisas, et trupi põhituumik on koos treeninud kümme aastat. “Nüüd on nad väga heal tehnilisel tasemel ja seetõttu olen neid viinud ka raskematele võistlustele,” ütles Morgun.

Riia võistlusel osales ka Semiiri juunioride rühm, kes seekord kõrgematele kohtadele veel ei jõudnud.