Sõrves kogunesid haruldased mesilasenäpid

Mai algus tõi Sõrves linnuvaatlejatele toreda üllatuse – rändel otsustasid peatuse teha kenad kirjud linnud mesilasenäpid. Ühtekokku koguni üheksa lindu korraga.

Sõrves elav linnuvaatleja Mati Martinson tõdes, et tegu on siinmail haruldase külalisega. Tema sõnul on mesilasenäpi lähimad pesitsusalad Lätis ja Leedus. “Minu jaoks oli täitsa esmakordne. Vahel on üksikuid nähtud, aga kindlasti mitte nii palju korraga,” tähendas ta.

Seda tunnistavad ka teised vaatlejad, kelle kinnitusel on mesilasenäpp siin ikka korralik haruldus. Eestis on teda nähtud vaid kokku 28 korral. Sedakorda on aga juba kolmandat päeva Sõrves Kaavil paigas koguni üheksa kirjusulist isendit.

Samuti haruldasi linde näinud ja jäädvustanud noore loodusfotograafi Karl Jakob Toplaane sõnul saabus esimene teade, et Kaavi sadamas olevat päev läbi üheksa mesilasenäppi toimetanud, esmaspäeva õhtul. “Teisipäeva hommikul startisin kohe Sõrve poole ja leidsin nad sealt ka üles, sedakorda kaheksa lindu,” ütles ta.

Tema jaoks oli suur asi juba see, et haruldast lindu üldse näha saab ning seetõttu oli pildi saamine puhas boonus. “Minu jaoks oli eriti kihvt jälgida, kuidas nad kimalasi püüavad,” kõneles Toplaan. “Lendasid nagu hävitajad ja kui kimalase kätte said, siis tegid selle oimetuks ja lasid hea maitsta.”

Hiljem kodus teada saades, et mesilasenäppe on Eestis kohatud vaid 28 korral, tegi see kohtumise noore loodusfotograafi jaoks takkajärele veel magusamaks.

Euroopas pesitseb 280 000–600 000 paari mesilasenäppe. Pesitsemise ajal püüab mesilasenäpp 200–250 mesilast ja herilast päevas. Enne söömist eemaldab ta putuka nõela, lüües või hõõrudes teda vastu kõva tasapinda, nt vastu puutüve.

Mesilasenäpp on keskmiselt 28 cm pikk, kaalub 61 grammi ning ta tiibade siruulatus on 46 cm.

Martinson tõdes, et tegelikult on viimastel päevadel Sõrve sattunud teisigi haruldusi. Aprilli viimastel päevadel nähti ka prillvaerast, jõgivästrikku ja nelja kaelusrästast, samuti kaelus-kärbsenäppi.