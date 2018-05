133 ämmaemandat tegid Kuressaarele juubelikingituse

Nii palju ämmaemandaid korraga, kui eile Kuressaarde kevadkonverentsile saabus, pole Saaremaal ilmselt kunagi varem nähtud.



Konverentsi korraldanud Eesti ämmaemandate ühingu presidendi Marge Mahla sõnul on kevadkonverents üks ühingu traditsioone – tähistatakse ju 5. mail rahvusvahelist ämmaemandate päeva.

“See, et valisime oma konverentsi toimumiskohaks just Kuressaare, on meie kingitus Kuressaare linnale 455. sünnipäevaks,” ütles Mahla Saarte Häälele. “Arvan, et nii palju ämmaemandaid korraga pole saar ilmselt kunagi või vähemalt lähiminevikus näinud.”

Eile alanud ja täna pärastlõunani kestval konverentsil osaleb ühtekokku 133 ämmaemandat, neist neli Kuressaare haiglast ja üks erakliinikust Hanvar.

“Muidugi on suurepärane, et Eesti ämmaemandate ühing on tulnud mandrilt Saaremaale,” ütles konverentsil osalev Mari-Liis Aus, Kuressaare haigla vastutav ämmaemand. “See on väga suur toetus kõigile väikestele kohtadele, tõestamaks, et elu on ka väljaspool suuri kohti. Ka väikeses kohas tegutsevad inimesed, kes teevad oma tööd suure südame ja pühendumisega.”

Marge Mahla hinnangul on konverents hea võimalus üksteiselt õppida, rääkida eduelamustest ja kitsaskohtadest ning üksteist toetada.

Tänavuse konverentsi fookus on ämmaemanda pädevusel. “Ämmaemanda tegevus- ja vastutusvaldkond on ju väga lai,” tõdes Marge Mahla. “Kuna ämmaemanda elukutse on väga mitmekülgne – hoolitseb ta naiste eest ju nii nende rasedusevälisel, raseduse, sünnituse kui ka sünnitusjärgsel ajal – on tal kogukonnale väga palju anda.”

Teiste seas astuvad konverentsil ettekannetega üles ka Saaremaal tegutsevad ämmaemandad. Hanvari ämmaemand Marika Venda rääkis eile noorte nõustamisest Saaremaal, Maret Voites aga, kes nõustab naisi ka Kuressaare haiglas, raseduskriisi nõustamisest. Ämmaemand Marje Altrovi tänase ettekande teema on aga imetamisnõustamise käivitamine.