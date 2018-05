Asva viikingite külas valmib loomapark

Möödunud aastal valminud Asva viikingite küla seikluspargile lisanduvad suve alguseks lasteala ja loomapark.





Asva Viikingite Küla OÜ juhatuse liige Kajar Lember ütles, et juunis avatakse viikingite külas väike loomapark, kus külastajad saavad näha Eesti koduloomi ja Aarne Lemberi kasvatatud erinevaid linde alates vuttidest ja lõpetades paabulindudega. Lisaks hobustele hakkavad loomapargis elama Šoti mägiveised, erinevad küülikud, väike poni, lambad ja kitsed. On nii Kihnu lammas kui ka minilammas, on tavaline kodukits ja minikitsed, rääkis Kajar Lember. “Mõte on selles, et lapsed saavad neid ikkagi oma käega katsuda, mitte puuris vaadata,” lisas ta.

Lisaks seikluspargis turnimisele ja loomadega tutvumisele saab juba sel aastal tutvuda Asva muinaslinnuse ajalooga ja piknikku pidada. Kaasa saab elada ka linnuse valmimisele, mille esimene etapp avatakse külastajatele 2019. a suvehooajal. Praeguseks on paigaldatud linnuse perimeetri tugipostid, mille vahele hakatakse laduma kivist ja puidust müüri. Tasapisi võtavad tuure üles ka linnuse peamaja ehitustööd.

Linnuse hoov koos kontserdilavaga saab aga Kajar Lemberi sõnul korda üsna pea ning juba 16. juunil saab seal alguse kontserdisari Laimjala Valss. Lisaks Jaan Tätte ja Meisterjaani kontserdile esinevad Kahtla kooli lapsed, arheoloog, Möögavöitlejate selts jt.

Sel suvel saavad Asva linnusasulas jätku ka 2012-2014 suvel läbiviidud väljakaevamised. Tartu ülikooli arheoloogiadoktorant Kristiina Paavel ütles, et Uwe Sperlingi juhitud ja Saksamaa poolt rahastatud tööd jätkuvad eelmiste kaevamistega väljatulnud pronksivalu töökoja juures. Esmakordselt kasutatakse Asva linnusasula maapinnas leiduvate rajatiste kaardistamisel georadarit.