JUHTKIRI: Eriline paik

Saaremaa teeb mujalt tulijate jaoks eriliseks tõik, et siia maad mööda ei pääse. Meri ju vahel. Kas see meretagune asukoht teeb meie saarest aga nii erilise koha, et kultuurielu aasta tippürituse korraldajalt senisest poole suuremat renti küsida?



Oluliselt kõrgema rendi küsimine oleks ehk põhjendatud siis, kui meie kultuurielu tähtsündmus tooks korraldajatele palju raha sisse.

Paraku mingist kasumist Saaremaa ooperipäevade puhul rääkida ei saa, toetajate abita sellist mõõtu ettevõtmist teha ei annaks.

Pole ju rahvusvahelise festivali korraldamine mingi odav lõbu ega käkitegu. See, et kõik vajalik mandrilt saarele saada, nõuab üksjagu organiseerimist ja palju raha.

Võib-olla tasuks Saaremaa muuseumil pead tööle panna, kuidas poolteist tuhat ooperisõpra ka muuseumile kasu tooks.

Saaremaa on küll eriline, ent kahjuks mitte ainus eriline paik Eestis. Küllap leidub Maarjamaal teisigi ajaloohõngulisi paiku, kus säärasest ooperifestivalist vägagi huvitatud oldaks.

Kes maineka festivali kolimisest võidaks ja kes kaotaks, on ütlematagi selge.