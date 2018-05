Kalamaja sadamakoht saab uue ilme

Saarte jahimeeste selts taotleb KIK-ilt toetust, et korrastada Suurlahe ääres seltsile kuuluv Kalamaja sadamakoht.





Seltsi tegevjuht Ive Kuningas ütles, et tööd võetakse ette, kuna sadam on amortiseerunud. “Tegu on harrastuskalastajate seas populaarse kalastuskohaga. Siit on hea pääs Suurlahele,” märkis ta.

Rekonstrueerimisprojekt on valmis, rahataotlus on KIK-ile esitatud ja valmistutakse esitama keskkonnaametile taotlust vee erikasutusloa saamiseks. Hinnanguliselt kulub töödeks 40 000–50 000 eurot.

Projekti järgi läheb vana lagunenud kai lammutamisele ja selle asemele ehitatakse paadi sildumiskoha mõlemale kaldale terastoruvaiadel estakaaditüüpi puitkai. Kahe paadisilla vaheline maapoolne betoonist tugisein rekonstrueeritakse uue raudbetoonist tugevdusseinaga.