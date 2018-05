Muuseumi rendihinna tõus lõi Eesti Kontserdi tummaks

Kui viimati küsis Saaremaa muuseum Eesti Kontserdilt ooperipäevade eest 10 000 eurot, siis tänavune rendisumma 15 000 eurot tuli korraldajale ebameeldiva üllatusena.





Eesti Kontserdi juhatuse liige Jüri Leiten tõdes, et küsitud hind võttis ta esiti tummaks: “Täitsa klomp on kurgu tagumises nurgas.”

Leiteni sõnul on neil muuseumiga nn jooksevleping olnud mõnda aega. Muuseumi uue juhi Rita Valgega kohtuti viimati kuu-poolteist tagasi. Siis rendihinnast konkreetselt juttu ei olnud, kuid juhtkond lubas, et nad töötavad selle välja. “Arvasime, et eks ta natuke võib kerkida, aga päris nii suureks tõusuks me valmis ei olnud,” tõdes Eesti Kontserdi juht.

Jüri Leiteni sõnul viis see neid veidi rivist välja. “Võib-olla meie pettumus seisneb selles, et jube lihtne on tõsta rahanumbrit, aga palju keerulisem mõelda välja, kuidas need 15 000 inimest, kes muuseumi õuele tulevad, tooks ka muuseumile kasu,” kõneles ta.

Leiten viitas seejuures tõsiasjale, et loss pole ooperipäevade ajal suletud. Seega võiks muuseum mõelda pigem, kuidas saada need 15 000 ooperisõpra muuseumi külastama ja oma viit eurot ka sinna jätma.

Tahes-tahtmata paneb küsitud rendihind ooperipäevade korraldajat mõtlema tuleviku peale. “Kui elu läheb saarel nii kalliks nagu Šveitsis, siis peame minema võib-olla mõnda sellisesse kohta, kus elu nii kallis pole,” arutles Jüri Leiten. “Me ei saa piletihinnale 50 protsenti juurde panna ja öelda lihtsalt – nüüd on elu karm.”

Saaremaa vallavanem Madis Kallas tõdes teemat kommenteerides, et kohtus Eesti Kontserdi juhtidega eelmisel nädalal ning ühe küsimusena olid arutusel ka ooperipäevade korraldamisega seotud kulud ja nende kasv.

“Vallavanemana võin öelda, et Saaremaa ooperipäevad on niivõrd oluline sündmus Saaremaale, et vald on igati valmis selle toimumisse veel enam panustama,” kinnitas ta. Saarte Hääl kirjutas läinud nädalal, et Saaremaa valla selle aasta eelarves on ooperipäevade toetuseks 45 000 eurot.

Kallase sõnul on ta Eesti Kontserdiga regulaarselt ühenduses, et vajadusel kõiges kaasa aidata, kuna nii olulised üritused saavad toimuda vaid koostöös. “Üks on kindel – ooperipäevad on Saaremaa elu lahutamatu osa ning meie kõigi kohus on selle suurepärase sündmuse toimumisele ka edaspidi kaasa aidata.”

Saaremaa muuseumi juhatuse liige Rita Valge leidis, et kui vaadata rendihinda aastate lõikes, siis ei saa mingist suurest hinnatõusust kuidagi rääkida.

“Üritus on aasta-aastalt pikenenud ning kui vaadata päeva hinda, siis oli Eesti Kontserdi pakutud hind kuue aasta madalaim,” nentis ta. Valge sõnul on hinnad tõusnud nii Eesti Kontserdi kui ka Saaremaa muuseumi jaoks, kuid ka omavalitsuse toetus ooperipäevadele on suurenenud rohkem kui poole võrra.

Muuseumi juht märkis, et muuseumi soov hinda korrigeerida on, arvestades üldist hinnatõusu ja nende kulude kasvu, igatahes õiglane. “Selle aasta ooperipäevade pikkus on 34 päeva – just täpselt nii kaua kestavad ooperipäevad ka muuseumi jaoks, alates telkide ehitusest kuni nende lammutamiseni, rääkimata sellele järgnevatest territooriumi hooldustöödest,” kõneles Valge. Samas kestvatki aktiivne hooaeg kaks kuud ja ooperipäevadega seonduv võtab poole sellest.

Rita Valge sõnul on muuseumi nõukogu andnud volituse jääda hinna osas nendepoolse ettepaneku juurde. Kui nad peaksid siiski andma korralduse täiendavateks läbirääkimisteks, on muuseum selleks valmis.

Saaremaa ooperipäevi algusest peale toetanud ettevõtja Vjatšeslav Leedo ütles, et ühe suure asja ülesehitamine on äärmiselt raske, aga selle lammutamine väga kerge. “Kurb on vaadata, kui ühest otsast ehitatakse ja teisest lammutatakse,” tõdes ta. “Selline lammutamine on viimastel aastatel omane just riigi- ja munitsipaalettevõtetele, kus ei tunta ühiskonna ees mingit vastutust ega nähta tegevuse mõju oma kabinetist kaugemale,” leidis ooperipäevade toetaja.

Nõukogu esimehe Jaanis Prii sõnul ei ole lepingut veel sõlmitud ja läbirääkimised lepingutingimuste, sealhulgas hinna üle, käivad. Ta kinnitas, et ooperipäevad ja Eesti Kontsert on muuseumi jaoks oluline suurklient.

Lossihoovi kasutamine ooperipäevade ajal lepitakse igal aastal eraldi kokku ning lossihoovi kasutuse maht ja periood on erinevad. Temagi sõnul ei hõlma see üksnes ooperipäevade aega, vaid ka ettevalmistusi ning sel korral on lossihoovi kasutusperiood päris pikk.

Prii ei eitanud, et üksmeelt hinna osas veel ei ole. “Muuseumi küsitaval hinnal ja Eesti Kontserdi nägemusel hinnast on tõepoolest umbes 20% erinevus,” nõustus ta, kuid toonitas siiski, et läbirääkimised on alles alanud.