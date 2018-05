Pereisa otsingud jätkuvad homme lahtede vahel

Aprilli keskel jäi Mändjalas kadunuks keskealine pereisa Olev, kelle asukoht on vaatamata laiaulatuslikele otsingutele siiani teadmata. Et edasiviivaid vihjeid pole vahepeal olnud, tekkis ka organiseeritud otsingutesse vahepeal paus, kuid nüüd need jätkuvad.



SA Kadunud OPEROG ja kohapealse operatiivse otsingugrupi koordinaator Aare Rüütel andis teada, et kõik, kel vähegi võimalik, võiksid tulla Olevi otsingutele appi homme hommikul kell 10. Sedakorda on otsingupaigaks aga lahtede vaheline tee. Nimelt märgati 13. aprilli ehk Olevi kadumispäeva hommikul seal temaga sarnanevat meest liikumas maanteelt alla maastikule.

“Kuigi kontrollisime seda piirkonda info laekumise järgselt drooniga vaadeldes ning nelja mehega veealal liikudes, oleks mõistlik keskenduda sellele piirkonnale nüüd täies mahus, sest Olevi otsingud tema kodukoha ümbruses pole mingit uut infot toonud,” ütles Rüütel.

Seepärast on Olevi lähedastel palve kõigile, kes saavad laupäeval otsingule appi tulla, seda teha, sest üheskoos saab ühe päevaga suurema piirkonna kontrollitud.

Otsinguteks kogunetakse lahtede vahelise tee jõeäärses parklas (kust kalamehed tavaliselt särge püüdma lähevad).