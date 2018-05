Roosileht müüb toetustega ehitatud puhkemajad

Saaremaale mitu külastuskeskust rajanud ettevõtja Andro Roosileht müüb investeeringutoetusega ehitatud Holmiranna puhkekompleksi Kungla külas.



Kinnisvarabüroo Uus Maa portaalis müüakse puhkekeskust kahe eraldi kinnistul asuva elamuna, ehkki Holmiranna puhkemajade koduleht pakub samade hoonete baasil hinnakirja alusel ikka veel meeldivat puhkust lihtsusest luksuseni.

Holmi kinnistul asuva puhkekompleksi 159,6 m² peahoone ning sinna juurde kuuluva sauna ja kuuri eest küsib omanik 169 000 eurot ning merega piirneval Holmiranna kinnistul asuva 87 m² puhkemaja ja paadikuuri eest 149 000 eurot.

Kõiguste lahe läänekaldal asuva puhkekeskuse ehitamiseks sai Andro Roosilehe juhitud OÜ Midarim kümnendi algul maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise meetmest kokku ligi 300 000 eurot. Eelnevalt oli Roosileht erinevate toetustega rekonstrueerinud puhkemajadest mõnesaja meetri kaugusel asuva Kungla sadama.

Vaatamata tõsiasjale, et puhkemajade ehitamisel kasutas omanik PRIA investeeringutoetust, lubab seadus 2013. aastal valminud majad maha müüa, kui hooned on olnud viie aasta jooksul sihtotstarbelises kasutuses. Lisaks Kungla sadamale ja müügis olevatele puhkemajadele on Saaremaal Andro Roosilehe käes ka Sõrve külastuskeskus ja Lõmala külastuskeskus, mis juba eelmisel aastal hakkas pakkuma majutusteenust ja oli tihti tavakülastajatele suletud.

Andro Roosileht Holmiranna puhkemajade müüki kommenteerima ei soostunud. “See on minu sügavalt isiklik otsus,” ütles ta.