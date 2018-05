Saaremaa alustas finaalseeriat kaotusega

Saaremaa Võrkpalliklubi alustas Eesti meistrivõistluste finaalseeriat kodus kaotusega, kui tunnistati BIGBANK Tartu 3 : 0 (31 : 29, 25 : 22, 25 : 17) paremust.



Kolmapäeval Kuressaare spordihoones mängitud kohtumises ületasid külalised võõrustajaid igas elemendis. Saarlaste mängus oli ainus helgem moment esimeses geimis, kui tänu Matej Hukeli servidele tuldi välja 13 : 20 kaotusseisust, aga geimi võita siiski ei suudetud.

Saaremaa Võrkpalliklubi peatreener Urmas Tali tunnistas, et finaali tunnet ei tulnudki. “Proovisime, aga mängu käima ei saanud,” tõdes kogenud võrkpalliloots. “Tulemus väljendab jõudude vahekorda ja Tartu oli täna parem. Võiks ju mõelda, et pärast kahenädalast pausi on meestel mängunälg, aga realiseerimisega ei saadud üldse hakkama. Liiga lihtsalt andsime mängu ära, Tartu ei pidanud end üldse eriti kulutama.”

Enne seeriat peeti Saaremaad favoriidiks, kuid Urmas Tali hinnangul võidukohustuse all tema meestest keegi kokku ei vajunud.

Nelja võiduni peetava seeria teine kohtumine toimub täna Tartus A. Le Coqi spordihoones.