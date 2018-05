Talgutele oodatakse 3334 inimest

Saare maakonnas on “Teeme ära” talgute raames registreeritud ühtekokku 218 talgut.



Talgupäeva Saaremaa koordinaator Reet Viira ütles, et 186 neist toimub Saaremaa vallas, 31 Muhus ja üks talgupaik on Ruhnus.

Samas on maakonnas mõned talgud juba tehtud, seega on homme toimuvaid talguid 132, neist 20 Muhus. Laupäevaks registreerunud talgulisi on aga kokku 1010, 164 neist ametis Muhus. Kokku oodatakse Viira sõnul aga talgutele 3334 talgulist.

Kui suurest valikust mõned põnevamad talgukohad välja noppida, siis näiteks Kallaste külas Rannamõisa viinaköögis on kavas talgud nimega #istutanpuu Saaremaal. “Talgute eesmärk on istutada puud, mille istutamist on #ISTUTANPUU kampaania raames toetanud ÖselBirch (kasemahlatootja – toim),” selgitas Viira.

Suhteliselt tagasihoidliku nime “Talgud Lööne soos” taga peitub aga Saaremaa ainsa offroad-pargi ehitamine ja korrastamine. “Talgulistele on tasuta Saare Safari nutikas aaretejaht ja pärast tööd soovi korral ka karjäärisõit,” avaldas talgute koordinaator.

Muhus korrastatakse aga näiteks loodus- ja õpperaja rajamiseks mõeldud maa-ala. Viira sõnul plaanitakse seal rada korrastada 2 km ulatuses. Karja külasauna talgutel tehakse kogukonnale külasauna tarvis küttepuid.