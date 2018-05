Vald otsib kohta turu väravaputkadele

Seoses Kuressaare kesklinna rekonstrueerimisega tuleb leida uus koht ka aastakümneid turuväravas seisnud puidust putkadele.



Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk selgitas, et keskväljaku projekti kooskõlastusse pandi muinsuskaitse nõue, et need peavad jääma linnaruumi. “Minule teadaolevalt nende saatus veel selge ei ole, kuid näiteks lasteaeda laste mängumajadeks neid ohutusnormide tõttu viia ei tohi,” sõnas ta.

Kuni pole otsust, mis neist edasi saab, on kioskid kavas viia Kuressaare Linnamajanduse Tehnika tn 10 asuvale platsile.