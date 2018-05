Vilsandlased ei näe vajadust kallimaks laevapiletiks

Laupäeval Papissaare–Vikati liinilaeva piletihinna tõusu arutanud Vilsandi kogukond leidis, et praeguste majandusnäitajate põhjal on see täiesti põhjendamatu.



Vilsandi saarevanem Neeme Rand (fotol) ütles, et riigi dotatsioon liinile on suurenenud ja senised majandusnäitajad ei tingi küll vajadust piletihinda tõsta. Pealegi tuleb arvesse võtta ka sadamate olukorda.

Läinud nädalavahetusel oli saarel 78 talgulist, lisaks veel kaks eraseltskonda, kokku sadakond inimest. See tähendas, et Papissaare sadam oli täis autosid ja Vikati sadam paate. “Sadamas oli seitse paati. Oleks rohkem olnud, tulnuks need kinnitada kahes kihis,” nentis Rand.

Saarevanem selgitas, et kui piletihind tõuseb, siis lastakse vette ka need alused, mis praegu n-ö käru peal on, tõenäoliselt laieneb kommertsvedu ja kokkuvõttes ei tule valla eelarvesse planeeritud liinilaeva reiside arv ja piletitulu lihtsalt täis. “Tänane olukord ei ole ju üleöö saavutatud. See on aastatepikkuse töö tulemus,” sõnas ta.

Mis kõnealuste sadamate tulevikku puutub, siis peaks Saarte Liinid juba sel suvel Vikatisse paigaldama uue 12 meetri pikkuse ujuvkai, mis mahutab kümmekond paati. Järgmiseks aastaks on aga nii Vikati kui ka Papissaare sadamas kavandatud rekonstrueerimistööd liinilaeva paremaks teenindamiseks.