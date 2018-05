Austria president võib külastada Saaremaad

Austria president, Eesti juurtega Alexander Van der Bellen (fotol) teeb juuni alguses visiidi Eestisse, põigates kinnitamata andmetel ühtlasi ka Saaremaale.



74-aastase presidendi soov külastada Saaremaad lähtub faktist, et just siin pandi 1931. aastal paari tema isa Aleksander ja ema Alma Siebold.

“Hetkel saame ainult kinnitada, et Austria president tuleb Eestisse visiidile juuni alguses, kuid visiidi programm on veel lahtine,” ütles Saarte Häälele välisministeeriumi meedianõunik Liisa Toots.

Saarte Häälele teadaolevalt tuleb Austria president Saaremaale ja siis kindlasti ka Kihelkonnale 2. juunil. Just sealses vallavalitsuses tema vanemad 7. juunil 1931 abiellusid. Seejuures märgiti nende elukohaks dokumentides Pidula vanaveski.

Et Austria presidendi vanematel oli otsest seost Saaremaaga, ei ole võimalik väita. 10. juunil 1907 Pihkva kubermangus sündinud Alma Siebold oli Eesti kodanik, kuid seotud Tartumaaga. Küll aga võis Saaremaal sugulasi olla presidendi isal Aleksander Van der Bellenil.

Eesti Ekspress on kirjutanud, et Katariina II valitsusajal, 1763. aastal rändas Hollandist Venemaale Van der Bellenite esivanem Jakob, kelle järeltulijad elasid Pihkvas ja pärast revolutsiooni Eestis.

Mõned Van der Bellenid elasid enne II maailmasõda ka Saaremaal. Jaanuaris 1929 suri Valjala vallas Jursis 66 aasta vanuselt kohalik apteeker ja põllumees Ernst Julius Woldemar Van der Bellen, kes on maetud Kudjape kalmistule. Apteeker oli olnud ka tema isa Carl Julius, vanem vend Johann Albert oli surnud Jursi apteegimajas aasta varem.