JUHTKIRI: Talgutele!

Eestlast – ja seda on ka saarlane – peetakse pigem omaette tegutsejaks. Kes arvab ise teadvat, mida, millal ja kuidas teha. Ent samas ei põlga vaeva, kui on abi tarvis, et suurem töö – kas kellegi aitamiseks või kogukonna hüvanguks – ühisel nõul ja jõul valmis saada.

Tänane üle-eestiline talgupäev toob ühiselt tegutsema kümned ja kümned tuhanded inimesed. Saaremaal on registreeritud üle tuhande talgulise. Kes istutab puu, kes võtab võsa maha, kes ehitab mänguväljakut või koristab prügi – ikka puhtama ja parema keskkonna nimel ning kogukonna hüvanguks. Koos tegutsedes on tulemus kiiremini käes ning muutus juba mõne tunni pärast silmaga näha.

Isegi see, kelle talgupäev piirdub vaid oma koduõue korrastamisega, on teinud midagi selleks, et ümbrus oleks puhtam ja ilusam. Jõudu tööle!