Kahuripauk pani fontääni purskama (GALERII)

Kuressaare linnuse vallikraav sai eile lossivallil kõmatanud kahuripaugu saatel esimese päris purskkaevu, mis ei pruugi jääda viimaseks. Linna 455. sünnipäeva ürituste raames kuursaali taga avatud fontään täidab tegelikult peamiselt praktilist eesmärki – tõrjub vallikraavis vohama kippuvaid vetikaid.

Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk ütles, et eesmärk on vallikraavi vett hapnikuga rikastada, mis omakorda ei lase vetikatel kasvada. Samal põhjusel on Kuressaare Veevärk lossi vallikraavi paigaldanud toru, mis samuti vette purskab. Tuisk arvas, et kui nüüdne purskkaev oma eesmärki täidab, võib neid ajapikku vallikraavi juurdegi tulla.

Purskkaev on sätitud vett üles viima 7,5 meetri kõrgusele ja töötab 24/7. Pimedal ajal annab asjale jumet kaevu jalamilt kumav valgus. Tuisu sõnul ei võta asjandus palju voolu, kulu on nii 60–80 eurot kuus.

Fotol on Eliise ja Aron Tiitsaar koos ema Kerstiga.