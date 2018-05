Leetrid tõid vajaduse end Saarekolliks vaktsineerida

Järgmisel nädalalõpul vanas Lööne karjääris toimuva Saarekolli korraldajad olid sealkandis levivate leetrite tõttu sunnitud võistlejaid teavitama vajadusest end vaktsineerida.



Saarekolli peakorraldaja Asko Berens kinnitas, et võistlus õnneks ära ei jää. Terviseameti palvel teavitasid nad aga kõiki oma võistlejaid Saaremaal ja konkreetsemalt Valjala piirkonnas olevast leetrite puhangust ning vaktsineerimise vajadusest. “Seda nii lastel kui ka täiskasvanutel,” märkis Berens. “Pidi aitama ka juba see, kui esimene vaktsiin enne võistlust ära teha.”

Võistlus kestab 11.-st 13. maini ning on järjekorras juba 11., nii et tegemist on juba väikese traditsiooniga. Võistluskeskus asub korraldaja sõnul Valjala koolimajas ja reede õhtul on kõigil huvilistel võimalik sinna võistlusmasinaid uudistama minna.

Võistlus ise toimub laupäeval Ürtsimäel ehk vanas Lööne karjääris. Vaatamist on seal terve päev, kuid kõige põnevam osa on vahest lõuna aegu ja pärast lõunat. Siis saab seal paljude masinate starte näha ja karjääris on ka korraga kõige rohkem masinaid just siis,” rääkis Berens.

Võistluste kodulehele mõõduvõtmise kaarti ei tulegi. Nägemaks rada, tuleb alla laadida Navicupi mobiilirakendus ja seal valida “Saarekoll 2018 pealtvaatajad”. “Sellel kaardil kuvatakse kõik vaatamisalad, toitlustuse ja parkimise kohad, võistlustrass, startide ajad ja muu lisainfo,” kinnitas korraldaja. Äpis näeb ka võistlejate hetkeasukohta kaardil. “Kogu info ei pruugi ilmuda kohe nädala alguses äpi kaardile, vaid võistluspäeval, sest tahame osa infot ju võistlejatele ka üllatuseks jätta.”

Kõik Saarekolli sõbrad on aga kindlasti oodatud järgmisel laupäeval isegi vaatamata leetritele põnevat tehnikasporti vaatama. Seda enam, et üritus on pealtvaatajatele tasuta.