Liblik ehitab kesklinna nunnu maja

Ettevõtja Tullio Libliku firma OÜ Saarte Investeeringud ostis Kuressaare kesklinnas asuva Lasteaia tn 2 krundi. Koos käibemaksuga läks suhteliselt tilluke plats maksma 92 400 eurot.



Juba 2007. aastal korraldatud arhitektuurikonkursi kohaselt kavandati kõnealusele krundile uut äri- ja eluhoonet. Libliku kinnitusel ei ole temal kavas ses osas midagi muutma hakata, sest eelnevalt on ju nii suur töö ära tehtud.

Samuti on kavandatava maja eskiis kena. “Sealt annab teha päris ilusa asja,” oli Liblik optimistlik. Tema sõnul sai asja arutatud ka ajaloolase Bruno Paoga ses osas, mis kõnealusel krundil kunagi aegade hämaruses asus, ning selge on, et tegemist on väga hea auraga kohaga. “Hoone saab mahult olema väga pisike ja nunnu, aga kuna Saaremaal on hästi tublid ehitajad, siis koostöös arhitektide ja ehitajatega julgesimegi selle sammu astuda,” märkis Liblik.

Kinnistul on Tullio Libliku sõnul õnneks kehtiv detailplaneering olemas ning, nagu mainitud, läbitud on ka arhitektuurikonkurss, mille võitis mõned aastad tagasi Asum Arhitektid OÜ.

Mis ajagraafikust võiks majaehitusel jutt olla, ettevõtja arvata ei osanud. “Aga Asum Arhitektidega on meil leping sõlmitud ja tööd on alanud, et ehitusloani jõuda,” lisas ta. “Väliselt ei kavatse me maja juures midagi muuta, küll aga annab sisemist ruumilahendust kaasaegsemaks teha ning töö ses osas valdavalt ka juba käib.”