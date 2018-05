Muhu uisk saab lõpuks purjede alla

Sel nädalal on lootust, et Kuivastu sadamas seisev Muhu uisk saab lõpuks masti püsti. “Mast, ballast ja seisev taglas (trossid, vandid jms) on ette valmistatud,” ütles uisu ehitamise eestvedaja Mihkel Jürisson, kelle sõnul saab pärast masti püstisaamist heisata ka juba valmis purjed. Purjestamise pidustused peetakse maha siiski suvel. “Pukspriit (purjelaeva esiosast ehk vöörist väljaulatuv poom – toim) on küljes ja kui kajakas seal otsas tiibu lehvitaks, saaksime uisu kogupikkuseks 20 meetrit,” märkis Jürisson.