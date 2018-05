Sajad saarlased Siili okasteks

Nädalavahetusel ei maksa ehmuda, kui näete liikumas rohkesti laigulises mundris mehi ja naisi või mõned sellised teedel politseiga koostöös autosid peatavad. Ei ole sõda lahti läinud. See on suurõppus Siil, mis on Saaremaale toonud kokku ligikaudu 400 kaitseliitlast.





“Seis! Kes te olete?” küsib relvastatud mees Kaitseliidu Saaremaa maleva koduni viiva Väljaku tänava otsas. Saab selgeks, et tsivilistidel niisama sinna asja ei ole. Vaid saatjaga ja reegleid järgides.

“Jah, Siil on alanud,” kinnitas Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik Gunnar Havi Saarte Häälele reedel veidi pärast kella 15. See kellaaeg oli olnud orientiiriks, millal Eesti taasiseseisvumisaja suurimale õppusele osalemiseks kutse saanud pidid kohal olema. Silma järgi lookles Väljaku tänava maja ees julgelt sajapealine järjekord, et ennast kirja panna. Varustusega ja vormis, millele pärast registreerimist kinnitati Siili embleem.

Järjekorras seisnud Joel Siplane tunnistas, et õppus on hea võimalus igapäevarutiinist väljuda. “Teeb korraliku restardi,” ütles oma sõnul võimalusel ikka õppustel osalev Siplane.

Gunnar Havi oli kogunenud inimesi vaadates ilmselgelt rahul. “Süda hüppas rõõmust sees, kui järjekorda nägin,” tunnistas ta. Saaremaal on Siilile oodata 400 inimese ringis. Kui tuleb rohkem, on see ainult hea. Iga okas ju loeb.

Havi sõnul on kutseid kahte tüüpi. Ühed on n-ö mobilisatsioonikutsed, mis on kohustuslikud, ja siis malevapealiku kutsed õppusel osalemiseks. Need on vabatahtlikud.

Gunnar Havi sõnutsi jaotatakse kohaletulnud vastavalt plaanile ning seejärel liigutakse mööda saart laiali. Kus täpselt ja mida tegema hakatakse, seda malevapealik loomulikult rääkida ei saanud. Tema sõnul ollakse näiteks Karujärve piirkonnas, samuti Leisi kandis ja Muhus ning Kuressaares. Koostöös politseiga tegutsetakse homme Undva kandis ja võimalik, et peetakse ka mõni auto kinni. Havi sõnul tuleks arvestada, et laigulises vormis inimesi on saartel liikvel rohkesti. “Samas ei ole vaja oma igapäevaseid tegevusi kindlasti selle järgi sättida,” kinnitas ta.

Gunnar Havi ütles, et Siil on nii pidupäev kui samas ka eksamimaiguline õppus. Järgmine suurem Siil peaks tulema 2021. Selleks valmistumist saabki planeerida just tänavuse Siili kogemusi arvesse võttes. Havi sõnul on selleaastane Siil eriline seetõttu, et keskendubki palju just Kaitseliidu tegevustele.

Siil kestab 3–4 päeva ning kõik järjekorras seisvad mehed esmaspäeval veel kindlasti tööpostile ei jõua. “Kodus magamas käia tõesti ei saa,” kinnitas Havi, viidates, et tegevused toimuvad ikka järjepidevalt.

SIIL 2018



Üle-eestilise õppuse raames toimuvatesse tegevustesse kaasatud üksused opereerivad mitmetes piirkondades üle kogu Eesti, ent peamised harjutused viiakse läbi Lõuna- ja Kagu-Eestis. Kandev roll ülesannete täitmisel ja kokkuharjutamisel lasub seekord Kaitseliidul. Õppusel Siil 2018 on plaanitud osalema üle 13 000 ajateenija, reservväelase, kaitseväelase, kaitseliitlase, naiskodukaitsja ja liitlasvägede sõduri.