TENE: Emotsionaalne tasakaal

Emotsionaalne tasakaal on kõigi inimeste jaoks väga oluline, kuid samas on väga keeruline seda saavutada. Paljud inimesed, kellega ma kohtun ja kellele ma abi annan, on just sellise probleemi küüsis, et nende hinges puudub tasakaal. Emotsionaalselt tasakaalutu inimene tunneb end tihti närvilisena, võib esineda kerget paanikat, emotsionaalse tasakaalu puudumine võib põhjustada uneprobleeme, segadu...