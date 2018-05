Vähiühing kutsub roosat linti kandma

Mai on rahvusvaheline rinnavähi varase avastamise kuu, mil Saaremaa vähiühing kutsub vähivastase võitluse toetuseks roosat linti soetama ja korraldab rehabilitatsiooniteemalise koolituse.



“Kandes roosat linti, kingid lootust, toetad vähivastast võitlust ja näitad, et hoolid iseenda ja oma lähedaste tervisest,” selgitas ühingu juhatuse liige Siiri Rannama.

Inimesed, kes ostavad Saaremaa vähiühingu kaudu kaks eurot maksva roosa lindi, toetavad ühingu tegevust Kuressaare haiglas asuvas teabetoas, samuti tugigrupis abivahendite jagamisel ning teabepäevade ja koolituste läbiviimisel patsientidele ja nende lähedastele.

Kõigi vahel, kes maikuus ühingu kaudu roosa lindi soetavad, loosib ühing 31. mail välja auhinnad Saaremaa tootjatelt.

Vähipatsientide tugigruppi vedava Meeli Laugu sõnul tulevad inimesed gruppi perearsti soovitusel. “Jagame oma kogemusi ja oleme üksteisele toeks,” rääkis Lauk. “Vahel tuleb ka kedagi utsitada, et ta, diagnoosi saanud, ravist ei loobuks.”

22. mai õhtul korraldab vähiühing Saaremaa puuetega inimeste kojas aga koolituse “Rehabilitatsioonivõimalused vähipatsiendile”, kus antakse ülevaade, mis on rehabilitatsiooniteenus, milleks seda vaja on, kuidas seda taotleda ning millal osutab rehabilitatsiooniteenust töötukassa ja millistel tingimustel sotsiaalkindlustusamet.

Koolitaja Kristi Luksep – kes on ka ise vähki põdenud – tegutseb vähipatsientide vabatahtliku kogemusnõustajana 2003. aastast, üle viie aasta on ta aga töötanud Põhja-Eesti regionaalhaiglas sotsiaaltöötajana peamiselt vähki põdevate inimeste palliatiivravi raames.

Koolitusele ja sellele järgnevale individuaalsele nõustamisele saab end registreerida ja küsimused koolitajale saata aadressil saare.vahiuhing@gmail.com või saata sõnum ühingu FB lehe MTÜ Saaremaa Vähiühing kaudu. MTÜ Saaremaa Vähiühing liikmetele on koolitus tasuta, teistele maksab aga 3 eurot.

Tänavuse rinnavähikuu fookuses on metastaasidega rinnavähk. Koostöös Eesti vähiliidu ja Eesti haigekassaga jätkub rinnavähi sõeluuringu kampaania, mille peamine eesmärk on kutsuda sihtrühma naisi sõeluuringule ning teadvustada inimestele, et varases staadiumis avastatud rinnavähk on ravitav.

2018. aastal saavad nimelise kutse uuringule aastatel 1949, 1950, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966 ja 1968 sündinud ravikindlustatud naised.