Vilsandile tuleb maahooldaja Hiiumaalt

Möödunud aastal Vilsandi põhjaosas ja Vesilool karjatamisest loobunud Saaremaa Ökoküla asemel võtab hooldajata jäänud karjamaa üle hobusekasvataja Hiiumaalt.



Praegu Hiiumaal toimetav Johannes Mooste ütles, et hetkel tal rendilepingut veel allkirjastatud ei ole, mistõttu pole ka esialgu millestki väga kindlalt rääkida. Plaani kohaselt võtab ta RMK-lt Vilsandi saare põhjaosas rendile üle 40 ha pärandkooslusi. Sel aastal uus rentnik hobuseid seal karjatama veel ei hakka, esimene hooaeg kooslustel kulub taastamistöödeks.

RMK looduskaitsespetsialist Ants Animägi ütles, et Vilsandi põhjaosa pärandkoosluste senine rentnik Saaremaa Ökoküla ütles lepingu üles põhjusel, et ei pääse loomaveokiga kitsastel ja käänulistel teedel alale ligi. Kuna RMK Vilsandil teid laiendada ei kavatse, siis jäi senise partneriga kaup katki. Ühtlasi loobus Saaremaa Ökoküla karjatamisest Vesilool, mis nüüd on jäänud taas looduse meelevalda.