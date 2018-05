Politsei nädalavahetuse ülevaade: Vargus ja öörahu rikkumised

Nädalavahetusel vajati politsei abi 25 juhtumi lahendamisel. Alustati kokku kuus süüteomenetlust.

Reedel, 04.mai, päeval anti teada, et Kuressaare linnas on varastatud jalgratas ühe kaupluse seina äärest. Omanik läks kauplusesse oste tegema, jättis ratta lukustamata ja tagasi tulles oli sõiduvahend kadunud. Juhtumi osas alustati väärteomenetlust.

Samal päeval vajati patrulli abi Kuressaare sotsiaalasutuses, kus 48-aastane alkoholijoobes mees näitas teiste inimeste vastu üles agressiivsust. Mees toimetati jaoskonda, kus temaga vesteldi. Kuna inimene mõistis oma viga ja lubas mitte enam probleeme tekitada, siis lubati mehel peale vestlust minna.

Reede õhtul anti teada öörahurikkumisest Kuressaares Smuuli elamurajoonis. Politsei käis olukorda kontrollimas ning tuvastas, et vali muusika võis tõesti naabreid häirida. Peale vestlust keerati muusika vaikseks ja lubati arvestada öörahuga.

Laupäeva öösel vastu pühapäeva olid piirkonna elanikud häiritud Kuressaare linnas asuva puhkemaja õuest kostuva muusika tõttu. Politsei sekkudes tõsteti kõlarid õuest tuppa, et tagada naabrite öörahu.

Pühapäeva hommikul kell 09.57 sai politsei teate, et Leisi piirkonnas Ranna maantee ja Triigi sadama tee ristmikul sõitis sõiduauto Audi teelt välja. “Esialgu võib öelda seda, et mööda Triigi sadama teed ristmikule lähenenud sõiduauto sõitis ebaõige kiiruse tõttu üle ristmiku otsa bussiootepaviljonile ning sealt teele tagurdades sõitis otsa ka liiklusmärgile,” teatas Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk, lisades, et sõidukijuht põgenes sündmuskohalt. Juhtumi osas on alustatud väärteomenetlust.

Esines ka mitmeid avalikus ruumis viibivate joobes isikute väljakutseid. Kainenema toimetati neist seekord neli meest. Matis Siku sõnul nädalavahetusel ühtegi joobes mootorsõidukijuhti ei tabatud, kuigi rahuloluks pole otseselt põhjust, sest mitu sellesisulist väljakutset ikkagi laekus.